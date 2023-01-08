«Ювентус» не пропустил в 12 из 17 матчей Серии А. Это второй результат в истории турнира

«Ювентус» дома минимально обыграл «Удинезе» в матче 17-го тура Серии А. Клуб сыграл «на ноль» в матче чемпионата в 12-й раз в сезоне.
Лишь одна команда провела больше сухих матчей в Серии А за тот же отрезок. В первых 17 играх сезона-1966/1967 «Кальяри» сохранил ворота в неприкосновенности 13 раз. «Кальяри» завершил тот сезон на шестом месте, а чемпионом стал «Ювентус».
В матче с «Удинезе» «Ювентус» забил в концовке. На 86-й минуте крайний защитник Данило реализовал голевой момент после передачи Федерико Кьезы и принёс своей команде победу со счётом 1:0. «Ювентус» располагается на втором месте в чемпионате, отставая от «Наполи» на четыре очка. Неаполитанцы провели на одну игру меньше. 13 января лидерам турнира предстоит сыграть как раз с «Ювентусом».
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