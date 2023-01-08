Пасторе назвал причину, из-за которой в своё время покинул «ПСЖ»

Аргентинский хавбек Хавьер Пасторе, ныне выступающий за испанский «Эльче», поделился воспоминаниями о своём уходе из французского «ПСЖ».



«ПСЖ» не хотел отпускать меня, мне предлагали контракт на пять лет. Однако я ответил отказом, так как на тот момент уже не мог тянуть уровень этой команды. Я попросил руководство отпустить меня, поскольку этот проект был слишком амбициозным для моего уровня на тот момент. Они пошли мне навстречу», — передает слова аргентинского игрока издание Le Parisien.



Напомним, что Пасторе выступал за клуб из столицы Франции с 2011 по 2018 год. За «ПСЖ» Хавьер суммарно сыграл в 269 матчах, забил 45 голов и отдал 61 результативную передачу. До перехода в «Эльче» Хавьер выступал за «Рому».

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