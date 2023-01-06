«Сельта» благодаря голу Яго Аспаса обыграла «Эльче» в матче Примеры

Завершился матч 16-го тура испанской Примеры, в котором «Эльче» принимал «Сельту». Команды встречались на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». Обслуживал игру арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс. Его финальный свисток зафиксировал минимальную победу гостей.



Счёт был открыт уже спустя пять минут с начала игры: после прострела игрока «Сельты» голкипер хозяев Эдгар Бадия не сумел выбить мяч, а форвард команды из Виго Яго Аспас легко переправил снаряд в ворота соперника. Этот гол остался единственным в матче.

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«Сельта» благодаря этому результату набрала 16 очков и поднялась на 16-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги. «Эльче» по-прежнему не знает побед в текущем розыгрыше испанского первенства. У команды лишь четыре балла, она замыкает таблицу. От спасительного 17-го места, которое позволяет сохранить прописку в высшем дивизионе на следующий сезон, «Эльче» отделяет девять очков.