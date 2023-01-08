Эвра рассказал, почему Феликс не нужен «Манчестер Юнайтед»

Знаменитый в прошлом французский защитник Патрис Эвра выразил мнение, что португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс не нужен «Манчестер Юнайтед».



«МЮ» нужен центральный форвард, который сможет восполнить потерю 20 голов, которые забивал Роналду. Считаю, Феликс не подходит на эту роль. Клубу лучше использовать Марсьяля, Рэшфорда или же Гарначо. Однако вообще нам нужен убийца, который живёт голами. Жоау явно не такой футболист. Поэтому я считаю, что не стоит брать Фелиша», — приводит слова француза Betfair.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании 23-летний форвард принял участие в 13 матчах, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» сделал первое предложение «Атлетико» через агента португальского форварда Жорже Мендеша. Английский клуб предложил € 4 млн за аренду Феликса до конца сезона без возможности последующего выкупа. Мадридская команда хотят выручить € 12-13 млн. В португальце также заинтересован лондонский «Арсенал».

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик: