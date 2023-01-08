Агент Милинковича-Савича обсуждал в Англии возможный переход своего клиента в клуб АПЛ

Матея Кежман, агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, находился в Лондоне, где обсуждал возможный переход своего клиента в один из двух клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». Названия команд не уточняются.

Ранее сообщалось, что 27-летний Милинкович-Савич отказался от продления контракта с нынешней командой. Он хотел, чтобы в качестве суммы отступных в его соглашении была прописана сумма не больше, чем € 40-50 млн, однако президент «Лацио» Клаудио Лотито хочет выручить за продажу сербского хавбека € 70 млн.



В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил пять голов и отдал семь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

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