«Барселона» не пустит фанатов в атрибутике «Реала» на матч женского «эль класико»

26 марта 2023 года на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Барселоне состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по женскому футболу, в котором сыграют местная «Барселона» и мадридский «Реал». Руководство домашней команды на официальном сайте предупредило, что проход болельщиков на стадион в форме или атрибутике «сливочных» будет воспрещён.

«Барселона» набрала 39 очков в 13 матчах чемпионата Испании и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым «Леванте» на семь очков. Мадридский «Реал» набрал 28 очков в 11 встречах и располагается на третьей позиции.

Отметим, что команды проведут очный матч ещё до мартовского противостояния. 19 января их ждёт игра в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Романо» в Мериде.