Алаба: был расстроен из-за вылета сборной Германии с ЧМ-2022. Это было очень горько

Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба признался, что тяжело перенёс вылет сборной Германии с ЧМ-2022, а также прокомментировал слова немецкого полузащитника Йозуа Киммиха после турнира. Киммих выразил опасения, что может провалиться в психологическую яму в связи с очередной неудачей с национальной командой.
«Я был расстроен. Хорошо знаю тренера Ханси Флика и многих ребят из команды, они мои друзья. Я держал кулачки за Германию. Это было очень горько.
Что касается заявления Киммиха — он сказал то, что чувствовал. Таковы были его эмоции. Теперь я очень хорошо знаю его. Йозуа крайне амбициозен, он всегда стремится к лучшему. Я не волнуюсь за него, его психика стабильна и крепка. У Киммиха чёткие представления о его карьере и жизни», — приводит слова Алабы Bild.
- 8 января 2023
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