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Клопп — о дебюте Гакпо: его игра стала хорошим знаком

Клопп — о дебюте Гакпо: его игра стала хорошим знаком
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил дебют Коди Гакпо в матче Кубка Англии с «Вулверхэмптоном».

«Он влился в игру, хотя сделать это в дебютном матче было нелегко. Мы не можем ожидать идеала, но его игра стала хорошим знаком на будущее. Мы должны использовать его в лучших позициях и, несомненно, сделаем это», — приводит слова Клоппа ВВС.

23-летний Коди Гакпо перешёл в «Ливерпуль» из «ПСВ Эйндховен» за € 42 млн. Контракт будет действовать до 2028 года. В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Гакпо отличился девятью голами и 12 ассистами в 14 матчах. На ЧМ-2022 нападающий принял участие в пяти матчах сборной Нидерландов и забил три гола. Матч с «Вулверхэмптоном», который стал для Гакпо дебютным в составе «Ливерпуля», завершился вничью (2:2).

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