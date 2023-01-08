Коди Гакпо поделился эмоциями от дебюта за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо прокомментировал результативную ничью в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2) в 3-м раунде Кубка Англии. Команды ждёт переигровка.
«Отличная атмосфера на «Энфилде». Что касается моей собственной игры, то у меня было несколько хороших и не очень моментов. Мне ещё есть, куда расти, нужно продолжать работать и пытаться помогать команде настолько, насколько это возможно.
В несколько моментов матча мы показывали хороший футбол, но забили недостаточное количество голов. «Ливерпуль» показал то, на что способен, но у нас ещё есть то, что можно улучшить. Давайте работать над этим. В ответном матче у нас должна быть большая решимость, да и просто мы должны стремиться к победе», — приводит слова Гакпо пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.
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