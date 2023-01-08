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Манчини: смерть Виалли — большая потеря. Я надеялся на чудо

Манчини: смерть Виалли — большая потеря. Я надеялся на чудо
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о смерти экс-нападающего «Сампдории», «Ювентуса» и итальянской национальной команды Джанлуки Виалли. Виалли скончался 6 января в возрасте 58 лет.

«Это большая потеря для его семьи, для меня, для итальянского футбола. Это сложный момент, но мы должны двигаться вперёд. Я надеялся на чудо. Мы виделись, разговаривали и шутили. Он всегда был в хорошем настроении, и это немного успокаивало.

Мы почти всю жизнь провели вместе, нас всегда связывали братские узы, даже если приходилось расставаться из-за футбола. Но наша дружба всегда была непоколебимой. Она была основана на большом уважении и огромной привязанности», — приводит слова Манчини Football Italia.

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