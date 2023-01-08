Вдова Виалли поблагодарила болельщиков за поддержку после смерти мужа

Кэтрин Уайт-Купер, вдова бывшего футболиста «Сампдории», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуки Виалли, поблагодарила болельщиков за слова поддержки после смерти мужа.



«Лука был талантливым спортсменом, которого все уважали. Кроме того, он был любящим мужем и отцом. Мы опустошены. Спасибо за вашу искреннюю любовь и поддержку», — приводит слова Уайт-Купер La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Виалли скончался 6 января в возрасте 58 лет. В 2018 году стало известно, что у Джанлуки диагностирован рак поджелудочной железы. В апреле 2020‑го он сообщил, что вылечился от рака после курса химиотерапии, однако в декабре 2021 года Виалли сообщил о возвращении болезни и продолжении борьбы с онкологическим заболеванием.