В «Енисее» подтвердили, что рассматривают назначение Гаранина
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Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что клуб рассматривает кандидатуру экс-наставника «Сочи» Вадима Гаранина на пост тренера.
«Мы находимся на завершающей стадии формирования нового тренерского штаба. Совсем скоро у нас начинаются первые зимние сборы.
Мы сделаем всё, чтобы к первому сбору команды тренерский штаб уже приступил к своей работе. Пока не могу сказать будет ли там Гаранин или кто-нибудь ещё. Но мы рассматриваем Вадима как специалиста, который войдёт в наш тренерский штаб», — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, Гаранин возглавлял красноярский «Енисей» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Летом специалист возглавил «Сочи».
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