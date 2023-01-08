В «Енисее» подтвердили, что рассматривают назначение Гаранина

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что клуб рассматривает кандидатуру экс-наставника «Сочи» Вадима Гаранина на пост тренера.

«Мы находимся на завершающей стадии формирования нового тренерского штаба. Совсем скоро у нас начинаются первые зимние сборы.



Мы сделаем всё, чтобы к первому сбору команды тренерский штаб уже приступил к своей работе. Пока не могу сказать будет ли там Гаранин или кто-нибудь ещё. Но мы рассматриваем Вадима как специалиста, который войдёт в наш тренерский штаб», — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Гаранин возглавлял красноярский «Енисей» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Летом специалист возглавил «Сочи».