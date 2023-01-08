Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не возглавит сборную Бразилии, сообщает Mirror.
По информации источника, ранее представители сборной Бразилии сделали предварительный запрос агенту и брату тренера, Пере Гвардиоле, чтобы узнать, заинтересован ли Хосеп в работе в южноамериканской национальной команде. Гвардиола отказался от предложения и заявил, что у него есть незаконченные дела в «Манчестер Сити». Ранее пост главного тренера сборной Бразилии покинул Тите.
На чемпионате мира — 2022 в Катаре сборная Бразилии под руководством Тите дошла до 1/4 финала. В четвертьфинале турнира бразильцы уступили сборной Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти). Чемпионом мира стала национальная команда Аргентины.
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