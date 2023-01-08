Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не возглавит сборную Бразилии, сообщает Mirror.

По информации источника, ранее представители сборной Бразилии сделали предварительный запрос агенту и брату тренера, Пере Гвардиоле, чтобы узнать, заинтересован ли Хосеп в работе в южноамериканской национальной команде. Гвардиола отказался от предложения и заявил, что у него есть незаконченные дела в «Манчестер Сити». Ранее пост главного тренера сборной Бразилии покинул Тите.

На чемпионате мира — 2022 в Катаре сборная Бразилии под руководством Тите дошла до 1/4 финала. В четвертьфинале турнира бразильцы уступили сборной Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти). Чемпионом мира стала национальная команда Аргентины.

Новость по теме
Гвардиола рассказал, в каких случаях может покинуть «Ман Сити» до истечения контракта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023