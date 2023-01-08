Calciomercato: Джеко и Мурики интересны «Реалу». Клубу нужен форвард в январе

Мадридский «Реал» рассматривает подписание нападающего в зимнее трансферное окно из-за множества травм у форварда Карима Бензема. На карандаше у испанского клуба оказались Ведат Мурики («Мальорка») и Эдин Джеко («Интер»). Об этом сообщает Calciomercato.it.

36-летний Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В 24 матчах нынешнего сезона он забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.

28-летний Мурики перешёл в «Мальорку» летом 2022 года. В 16 встречах во всех турнирах форвард забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Видеообзор. «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

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