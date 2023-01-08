Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Оздоева помог клубу «Фатих Карагюмрюк» сыграть вничью с «Коньяспором»

Гол Оздоева помог клубу «Фатих Карагюмрюк» сыграть вничью с «Коньяспором»
Комментарии

В матче 18-го тура чемпионата Турции сезона-2022/2023 «Фатих Карагюмрюк» принимал «Коньяспор». Встреча прошла на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле и завершилась ничьей со счётом 3:3.

В составе хозяев голы забили российский полузащитник Магомед Оздоев, нападающий Мбайе Дьян и хавбек Керим Фрай. В составе «Коньяспора» хет-трик оформил нападающий Маме Бирам Диуф.

«Коньяспор» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2022/2023. «Фатих Карагюмрюк» (20) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Галатасарай» (36). Действующий чемпион страны — «Трабзонспор».

В следующем туре «Фатих Карагюмрюк» сыграет с клубом «Касымпаша», а «Коньяспор» встретится с «Бешикташем».

Турция - Суперлига. 18-й тур
08 января 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Окончен
3 : 3
Коньяспор
Конья
1:0 Оздоев – 7'   2:0 Дьян – 33'   2:1 Диуф – 65'   2:2 Диуф – 72'   3:2 Фрай – 88'   3:3 Диуф – 90+5'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023