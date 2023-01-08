Гол Оздоева помог клубу «Фатих Карагюмрюк» сыграть вничью с «Коньяспором»
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В матче 18-го тура чемпионата Турции сезона-2022/2023 «Фатих Карагюмрюк» принимал «Коньяспор». Встреча прошла на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле и завершилась ничьей со счётом 3:3.
В составе хозяев голы забили российский полузащитник Магомед Оздоев, нападающий Мбайе Дьян и хавбек Керим Фрай. В составе «Коньяспора» хет-трик оформил нападающий Маме Бирам Диуф.
«Коньяспор» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2022/2023. «Фатих Карагюмрюк» (20) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Галатасарай» (36). Действующий чемпион страны — «Трабзонспор».
В следующем туре «Фатих Карагюмрюк» сыграет с клубом «Касымпаша», а «Коньяспор» встретится с «Бешикташем».
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