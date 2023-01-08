В «Боруссии» М опровергли информацию о желании Зоммера перейти в «Баварию»

Вице-президент мёнхенгладбахской «Боруссии» Райнер Бонхоф опроверг информацию о том, что голкипер Ян Зоммер попросил отпустить его из клуба в «Баварию».



«Я ничего об этом не знаю, это неправда. Наши спортивный директор и тренер сделали ясные заявления. Ян Зоммер — очень практичный парень и абсолютный профессионал. Он не идёт по этому пути», — приводит слова Бонхофа DPA.



Напомним, «Бавария» находится в поиске голкипера из-за травмы вратаря Мануэля Нойера, который выбыл до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что Зоммер хочет перейти в «Баварию». Мюнхенцы намерены заключить контракт с голкипером сборной Швейцарии, рассчитанный до 2025 года. Действующее соглашение Зоммера с «Боруссией» действует до лета 2023 года.

Новость по теме Зоммер не боится конкуренции с Нойером в «Баварии». Швейцарец хочет бороться за трофеи