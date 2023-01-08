В «Боруссии» М опровергли информацию о желании Зоммера перейти в «Баварию»
Поделиться
Вице-президент мёнхенгладбахской «Боруссии» Райнер Бонхоф опроверг информацию о том, что голкипер Ян Зоммер попросил отпустить его из клуба в «Баварию».
«Я ничего об этом не знаю, это неправда. Наши спортивный директор и тренер сделали ясные заявления. Ян Зоммер — очень практичный парень и абсолютный профессионал. Он не идёт по этому пути», — приводит слова Бонхофа DPA.
Напомним, «Бавария» находится в поиске голкипера из-за травмы вратаря Мануэля Нойера, который выбыл до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что Зоммер хочет перейти в «Баварию». Мюнхенцы намерены заключить контракт с голкипером сборной Швейцарии, рассчитанный до 2025 года. Действующее соглашение Зоммера с «Боруссией» действует до лета 2023 года.
Комментарии
- 8 января 2023
-
17:48
-
17:29
-
17:18
-
17:15
-
16:50
-
16:36
-
16:22
-
16:08
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:46
-
15:41
-
15:32
-
15:25
-
15:19
-
15:10
-
15:06
-
14:59
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:10
-
14:03
-
14:01
-
13:55
-
13:36
-
13:36
-
13:21
-
13:14
-
13:05
-
12:59
-
12:47
-
12:34
Партнерский контент