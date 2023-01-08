Аршавин рассказал, почему Саба Сазонов покинул «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, почему клуб из Санкт-Петербурга покинул защитник «Динамо» Саба Сазонов. 20-летний игрок с 2008 года выступал в академии сине-бело-голубых, а в июле 2021 года подписал контракт с московским клубом на правах свободного агента.
«Родители Сазонова захотели больше денег? Нет, дело не только в этом. Он оценивал себя как игрока, который постоянно должен играть с основой. В один из дней, когда основа играла с дублем, я предложил отцу Сабы поговорить с Сергеем Богдановичем Семаком. Они беседовали минут 15, видимо, Семак сказал не то, на что они рассчитывали в футбольном плане. Конечно, можно было предложить больше денег, но для чего?» — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 балла и опережают московский «Спартак» на шесть очков.
Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. «Зенит» в игре 18-го тура примет «Пари Нижний Новгород».
- 8 января 2023
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