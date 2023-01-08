«Лацио» упустил победу в матче с «Эмполи», ведя в счёте 2:0 к 83-й минуте

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором римский «Лацио» принимал «Эмполи». Команды играли на стадионе «Олимпико». Финальный свисток главного арбитра Ивано Пеццуто зафиксировал ничью — 2:2.
Первый гол в матче был забит уже на второй минуте: Фелипе Андерсон нанёс точный удар по воротам гостей после передачи Луиса Альберто. Во втором тайме римляне упрочили своё преимущество благодаря мячу, автором которого стал Маттиа Цаканьи. На 83-й минуте «Эмполи» отыграл один гол – Франческо Капуто поразил ворота Ивана Проведеля. В компенсированное время Рэзван Марин принёс гостям ничью.
«Лацио» набрал 31 очко и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. «Эмполи» (19) – на 13-м месте.
В другом матче игрового дня «Специя» и «Лечче» не сумели открыть счёт.
- 8 января 2023
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