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«Лацио» упустил победу в матче с «Эмполи», ведя в счёте 2:0 к 83-й минуте

«Лацио» упустил победу в матче с «Эмполи», ведя в счёте 2:0 к 83-й минуте
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Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором римский «Лацио» принимал «Эмполи». Команды играли на стадионе «Олимпико». Финальный свисток главного арбитра Ивано Пеццуто зафиксировал ничью — 2:2.

Первый гол в матче был забит уже на второй минуте: Фелипе Андерсон нанёс точный удар по воротам гостей после передачи Луиса Альберто. Во втором тайме римляне упрочили своё преимущество благодаря мячу, автором которого стал Маттиа Цаканьи. На 83-й минуте «Эмполи» отыграл один гол – Франческо Капуто поразил ворота Ивана Проведеля. В компенсированное время Рэзван Марин принёс гостям ничью.

«Лацио» набрал 31 очко и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. «Эмполи» (19) – на 13-м месте.

Италия - Серия А. 17-й тур
08 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 2
Эмполи
Эмполи
1:0 Андерсон – 2'   2:0 Цаканьи – 54'   2:1 Капуто – 83'   2:2 Марин – 90+3'

В другом матче игрового дня «Специя» и «Лечче» не сумели открыть счёт.

Италия - Серия А. 17-й тур
08 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
0 : 0
Лечче
Лечче
Комментарии
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