Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лидс Юнайтед» вырвал ничью в матче Кубка Англии с «Кардифф Сити»

«Лидс Юнайтед» вырвал ничью в матче Кубка Англии с «Кардифф Сити»
Комментарии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Кардифф Сити». Команды играли на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Встречу обслуживал главный судья Джарред Джиллетт (Австралия). Команды сыграли вничью — 2:2. Соперников ожидает переигровка.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл полузащитник «Кардиффа» Джейден Филоген-Бидас. Второй мяч хозяев на 31-й минуте забил Олувасейи Ожо. «Лидс» ответил на 65-й минуте: отличился нападающий Родриго. На 80-й минуте был удалён защитник «Кардиффа» Джоэл Баган. Гости воспользовались численным перевесом: на 90+3-й минуте нападающий Сонни Перкинс сравнял счёт — 2:2.

Кубок Англии. 3-й раунд
08 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
Окончен
2 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Филоген-Бидас – 24'   2:0 Ожо – 31'   2:1 Родриго – 65'   2:2 Перкинс – 90+3'
Удаления: Баган – 80' / нет

Параллельно прошли ещё три встречи. «Сток Сити» на выезде выиграл у «Хартлпул Юнайтед» (3:0), «Блэкберн Роверс» обыграл «Норвич Сити» (1:0), а «Уолсолл» оказался сильнее «Стокпорт Каунти» (2:1).

Ранее сегодня, 8 января, «Дерби Каунти» обыграл «Барнсли» со счётом 3:0, а «Бристоль Сити» и «Суонси Сити» сыграли вничью — 1:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023