«Лидс Юнайтед» вырвал ничью в матче Кубка Англии с «Кардифф Сити»

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Кардифф Сити». Команды играли на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Встречу обслуживал главный судья Джарред Джиллетт (Австралия). Команды сыграли вничью — 2:2. Соперников ожидает переигровка.



Счёт в матче на 24-й минуте открыл полузащитник «Кардиффа» Джейден Филоген-Бидас. Второй мяч хозяев на 31-й минуте забил Олувасейи Ожо. «Лидс» ответил на 65-й минуте: отличился нападающий Родриго. На 80-й минуте был удалён защитник «Кардиффа» Джоэл Баган. Гости воспользовались численным перевесом: на 90+3-й минуте нападающий Сонни Перкинс сравнял счёт — 2:2.

Параллельно прошли ещё три встречи. «Сток Сити» на выезде выиграл у «Хартлпул Юнайтед» (3:0), «Блэкберн Роверс» обыграл «Норвич Сити» (1:0), а «Уолсолл» оказался сильнее «Стокпорт Каунти» (2:1).



Ранее сегодня, 8 января, «Дерби Каунти» обыграл «Барнсли» со счётом 3:0, а «Бристоль Сити» и «Суонси Сити» сыграли вничью — 1:1.