Аршавин: не отпустил бы Кравцова и Михайлова. Через три-четыре года они будут в сборной

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал имена двух футболистов академии петербуржцев, которые должны играть в основе команды с берегов Невы.
«Ярослава Михайлова я бы не отдавал в аренду. Я считаю, что можно было бы и Кирилла Кравцова подождать. По моему мнению, оба этих футболиста года через три-четыре будут вместе выступать за сборную России.
Форма Кравцова в «Сочи»? Ему всего 20 лет. В 2001 году я играл хорошо, а в 2002-м – нет. Это такие горки, с которыми надо работать. Нужно давать молодым футболистам надежду на то, что они будут играть», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
Кирилл Кравцов минувшим летом перешёл в «Сочи» за € 835 тыс. В текущем сезоне РПЛ он провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями.
Игрок «Зенита» Ярослав Михайлов нынешний сезон проводит в аренде в «Пари НН». В восьми матчах за нижегородцев он забил один гол и сделал две результативные передачи.
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