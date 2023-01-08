Поттер объяснил отсутствие Силвы и Аспиликуэты в матче «Челси» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил выбор состава на матч 1/32 Кубка Англии с «Манчестер Сити», а также выход в старте двух молодых игроков — Льюиса Холла и Башира Хамфриса.

«Мы потеряли Стерлинга и Пулишича в последнем матче. Также нам пришлось оставить на скамейке Силву, Аспиликуэту и Закарию, так как они недавно выступали на чемпионате мира. Надеемся, что они смогут помочь нам в конце игры. Мы чувствуем, что у нас есть команда, способная конкурировать.



Холл играл уже в Кубке лиги и показал себя действительно хорошо. Он уже некоторое время тренируется с нами. Уверен, что он и Хамфрис не подведут», — приводит слова Поттера издание BBC.

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