Поттер: Виалли — легенда «Челси», он многого достиг в клубе

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о бывшем игроке лондонцев Джанлуке Виалли, который умер несколько дней назад после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Прошло несколько дней с тех пор, как я услышал эту новость. Я не имел удовольствия встречаться с ним, но он легенда «Челси» с точки зрения того, чего он достиг здесь. Самое главное — это то, как все отзываются о нём как о человеке, поэтому мы все невероятно гордимся им и невероятно грустим, наши мысли обращены к его семье», — приводит слова Поттера британское издание BBC.

Виалли выступал за синих в период с 1996 по 2000 год. В составе лондонцев он становился обладателем Кубка Англии, Кубка кубков, а также Суперкубка УЕФА, в матче за который был обыгран мадридский «Реал» (1:0).

Игроки «Челси» вышли на разминку в футболках в память о Виалли