Поттер: Виалли — легенда «Челси», он многого достиг в клубе

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о бывшем игроке лондонцев Джанлуке Виалли, который умер несколько дней назад после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
«Прошло несколько дней с тех пор, как я услышал эту новость. Я не имел удовольствия встречаться с ним, но он легенда «Челси» с точки зрения того, чего он достиг здесь. Самое главное — это то, как все отзываются о нём как о человеке, поэтому мы все невероятно гордимся им и невероятно грустим, наши мысли обращены к его семье», — приводит слова Поттера британское издание BBC.
Виалли выступал за синих в период с 1996 по 2000 год. В составе лондонцев он становился обладателем Кубка Англии, Кубка кубков, а также Суперкубка УЕФА, в матче за который был обыгран мадридский «Реал» (1:0).
Игроки «Челси» вышли на разминку в футболках в память о Виалли
- 8 января 2023
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:16
-
20:11
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:44
-
19:41
-
19:24
-
19:18
-
19:14
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:40
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:22
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:52
-
17:48
-
17:29
-
17:18
-
17:15
-
16:50
-
16:36
-
16:22