Гарри Магуайр может перейти в «Астон Виллу»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр может пополнить состав «Астон Виллы». Об этом сообщил журналист Анил Кандола в «Твиттере».
«Астон Вилла» близка к подписанию контракта с защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром.
29-летний футболист не в фаворе «Манчестер Юнайтед», и «Астон Вилла» хочет заполучить игрока сборной Англии», — написал Кандола в «Твиттере».
Магуайр в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл семь матчей. Ещё четыре матча на счету защитника в Лиге Европы. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Магуайр принял участие во всех пяти матчах сборной Англии и отметился одной голевой передачей.
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