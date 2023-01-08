Марез — о 4:0 с «Челси»: «Манчестер Сити» должен продолжать в том же духе

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал разгромную победу над «Челси» (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором алжирец стал автором дубля.
«Хорошо, что мы показали такую игру, забили четыре гола и оставили свои ворота сухими, это хороший день для нас. Я собирался исполнить первый пенальти, но Хулиан [Альварес] попросил меня, поэтому, конечно, он его пробил. Он нападающий, ему нужны голы, так что это хорошо для него. Второй же 11-метровый уже хотел исполнить я.
Все были вовлечены в игру, игра прошла очень хорошо. Каждый сезон мы стараемся участвовать во всех соревнованиях. В этом году мы всё ещё участвуем в четырёх турнирах и должны продолжать в том же духе», — приводит слова Мареза издание BBC.
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- 8 января 2023
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