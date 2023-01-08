Нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден стал единственным игроком, забивавшим в последних пяти розыгрышах Кубка Англии. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

Сегодня, 8 января, Фоден отличился в матче третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимал «Челси». «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0. Фоден забил третий мяч хозяев на 38-й минуте. Рияд Марез справа нашёл Кайла Уолкера, тот прострелил в центр штрафной, где Фоден в касание пробил низом мимо голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги.

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал». Они встретятся завтра, 9 января. Начало матча — в 23:00 мск. Матчи следующего раунда турнира пройдут с 27 по 30 января.

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