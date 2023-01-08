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«Наполи» обыграл «Сампдорию», забив по голу в каждом из таймов

«Наполи» обыграл «Сампдорию», забив по голу в каждом из таймов
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Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» на выезде встречался с «Сампдорией». Встреча состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис». Финальный свисток главного арбитра Розарио Абиссо зафиксировал победу неаполитанцев со счётом 2:0.

Команда Лучано Спаллетти имела возможность выйти вперёд уже на шестой минуте, но Маттео Политано не сумел реализовать пенальти. На 19-й минуте лидеры турнира всё-таки смогли поразить ворота «Сампдории» — Мариу Руй ассистировал Виктору Осимхену и нигерийский форвард был точен. Все вопросы о победителе были сняты на 82-й минуте: Элиф Элмас реализовал пенальти.

Отметим, что хозяева больше тайма играли в меньшинстве – на 39-й минуте был удалён Томас Ринкон.

«Наполи» набрал 44 очка и увеличил отрыв от «Ювентуса» до семи баллов. На вторую строчку сегодня может подняться «Милан» (36), который сыграет с «Ромой».

У «Сампдории» в активе лишь девять очков, команда находится на 18-й позиции.

Италия - Серия А. 17-й тур
08 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Осимхен – 19'   0:2 Элмас – 82' (пен)
Удаления: Ринкон – 39' / нет
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