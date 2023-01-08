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Андрей Аршавин рассказал, как относится к бразильцам, выступающим в «Зените»

Андрей Аршавин рассказал, как относится к бразильцам, выступающим в «Зените»
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Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как относится к бразильским футболистам, выступающим за сине-бело-голубых.

«Как футболисты они меня устраивают. Конечно, я бы хотел, чтобы в «Зените» были питерские ребята, но пока всё остаётся так, как есть. В целом никто не против игроков такого уровня, как Вендел или Дуглас Сантос», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 очка и опережают московский «Спартак» на шесть очков.

Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. «Зенит» в игре 18-го тура примет «Пари Нижний Новгород».

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