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Гави — второй самый молодой футболист в 21 веке, сыгравший 50 матчей в Ла Лиге

Гави — второй самый молодой футболист в 21 веке, сыгравший 50 матчей в Ла Лиге
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Завершился центральный матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» играл с «Барселоной». Встреча проводилась на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучал 8 января в 23:00 мск.

В составе каталонцев в стартовом составе вышел полузащитник Гави. Эта игра — 50-я для футболиста в Ла Лиге, сообщает Opta Sports. На момент матча начала испанцу исполнилось 18 лет и 156 дней.

В 21-м веке только полузащитник «Атлетика» Икер Муньяин достигал этой отметки в более молодом возрасте (18 лет и 77 дней).

В текущем сезоне Гави провел в испанском чемпионате 15 игр и отметился 1 результативной передачей.

По итогам 16-го тура Барселона набрала 41 очко и стала лидером испанского чемпионата, обойдя в турнирной таблице «Реал» (38).

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