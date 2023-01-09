«Брайтон» готов рассмотреть предложение на сумму в £ 65 млн за трансфер Кайседо

Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «Брайтона» Мойзесем Кайседо.



Предложение в размере £ 65 млн может привести к приобретению эквадорского футболиста, сообщает Mirror.



«Челси», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» лидируют в борьбе за игрока, выступавшего на чемпионате мира в Катаре. Заинтересованным сторонам первоначально было предложено заплатить £ 85 млн, однако сейчас руководство «Брайтона» готово рассмотреть предложение на сумму чуть более £ 60 млн с бонусами.



Спортивный директор Дэн Эшуорт приглашал эквадорца в «Брайтон» 2 года назад, сейчас он работает в «Ньюкасле».



21-летний Кайседо присоединился к «чайкам» в феврале 2021 года. Сумма трансфера обошлась в £ 4 млн.



В текущем сезоне полузащитник в составе «Брайтона» провел 15 матчей, в которых забил один гол. Контракт Кайседо с «чайками» действует до лета 2025 года.

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