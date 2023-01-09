Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» готов рассмотреть предложение на сумму в £ 65 млн за трансфер Кайседо

«Брайтон» готов рассмотреть предложение на сумму в £ 65 млн за трансфер Кайседо
Комментарии

Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «Брайтона» Мойзесем Кайседо.

Предложение в размере £ 65 млн может привести к приобретению эквадорского футболиста, сообщает Mirror.

«Челси», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» лидируют в борьбе за игрока, выступавшего на чемпионате мира в Катаре. Заинтересованным сторонам первоначально было предложено заплатить £ 85 млн, однако сейчас руководство «Брайтона» готово рассмотреть предложение на сумму чуть более £ 60 млн с бонусами.

Спортивный директор Дэн Эшуорт приглашал эквадорца в «Брайтон» 2 года назад, сейчас он работает в «Ньюкасле».

21-летний Кайседо присоединился к «чайкам» в феврале 2021 года. Сумма трансфера обошлась в £ 4 млн.

В текущем сезоне полузащитник в составе «Брайтона» провел 15 матчей, в которых забил один гол. Контракт Кайседо с «чайками» действует до лета 2025 года.

Новость по теме
«За € 47,5 млн мы можем продать только шнурки от его бутс». Глава «Брайтона» — о Кайседо

Поздравление Артёма Дзюбы с Новым годом и Рождеством:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023