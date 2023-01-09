Аршавин анонсировал переход бразильского защитника в «Зенит»

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин анонсировал трансфер бразильского защитника в питерский клуб.

«Кто-то придёт на место Ловрена? Если конкретно, то скорее всего нет. Потому что Родригао, скорее всего, будет играть справа. Там еще есть Дима Чистяков. Также, скорее всего, «Зенит» договорился о покупке левого центрального защитника. Это не прям в лоб замена, но пока еще «Зенит» ее не объявил — мне добавить нечего. Количественно команде хватит защитников. Имя? У меня нет таких полномочий, но по‑моему договорились. Из Бразилии приедет левый центральный защитник», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, ранее хорватский защитник Деян Ловрен перешёл из «Зенита» в «Лион».