Лаутаро Мартинес: VAR работает неправильно, с этой системой что-то не так

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес после матча 17-го тура Серии А с «Монцей» (2:2) заявил, что система VAR разрушает футбол.

«Как сказал наш тренер, если после четырёх или пяти лет использования VAR, система работает неправильно, то здесь что-то не так.



Лично я не сторонник системы VAR. Я не был в восторге, когда это всё начиналось, как и сейчас, но это новация для футбола, поэтому мы адаптировались. VAR нужно использовать корректно, иначе можно всё испортить.



Мы берём на себя ответственность за ничью, ведь должны были решать судьбу матча после великолепного первого тайма и лучше играть во второй половине, но факт остается фактом: судья мог подождать три секунды, прежде чем давать свисток. В начале сезона нам говорили, что судьи будут ждать несколько секунд при принятии решений», приводит слова Мартинеса Football Italia.

Напомним, на 81-й минуте матча «Монца» — «Интер» VAR отменил третий гол «нерадзурри» из-за фола в атаке.

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