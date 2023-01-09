«ЦСКА звонил, предлагал хорошие деньги». Тренер Михаил Осинов — о сыне

Бывший капитан «Ростова», а ныне один из тренеров команды Михаил Осинов высказался о сыне Михаиле Осинове, который выступает во Второй лиге за «Космос» из Долгопрудного.
«Осинов-младший часто играл при мне? Всегда. Забивал за сезон по 9-10 мячей, по 13-14 голевых отдавал. Папа на поле же не выходит? По Мише звонил ЦСКА, предлагал хорошие деньги, «Ростов» отказался. Такой интерес о чём-то же говорит? Ничего, как полагается, пройдёт все этапы, на всё посмотрит.
Честно: когда у нас Шомуродов с Ионовым впереди бегали, исландцы все были — где бы молодёжь наша играла? Тот же Глебов. Тяжело Данилу было бы конкурировать с Норманном», – приводит слова Осинова Sport24.
В текущем сезоне Осинов сыграл 22 матча, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.
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