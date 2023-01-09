Фабрицио Романо назвал условия перехода Руслана Малиновского в «Марсель»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сегодня, 9 января, вылетит в Марсель, где пройдёт медобследование и подпишет контракт с местной командой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, «Марсель» арендует 29-летнего футболиста с обязательным правом выкупа. Сумма сделки составит € 10+3 млн. Клубы уже подписали соглашение о переходе.

Руслан Малиновский стал игроком «Аталанты» летом 2019 года, перейдя из «Генка». В 15 матчах нынешнего сезона украинский полузащитник забил гол и отдал две результативные передачи. Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил уход футболиста проигранной конкуренцией.

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