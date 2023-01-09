Иванисеня: игра «Крыльев» не изменилась с прошлого сезона, осталась быстрой и динамичной
Поделиться
Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня считает, что в первой части сезона его команда показала футбол не хуже, чем в кампании-2021/2022.
«Я считаю, что игра «Крыльев» не изменилась в сравнении с прошлым годом, осталась такой же динамичной, быстрой и красивой. Да, не хватало везения в завершении атак. Но ничего… У нас еще есть вторая часть сезона, чтобы сделать работу над ошибками и подняться как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Иванисени пресс-служба «Крыльев Советов» на официальном сайте.
28-летний Дмитрий Иванисеня в нынешнем сезоне вышел на поле лишь в двух матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Сейчас футболист проходит восстановление после травмы в Сербии.
Комментарии
- 9 января 2023
-
10:32
-
10:31
-
10:19
-
10:19
-
10:08
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:40
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:23
-
09:15
-
09:12
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:39
-
08:20
-
07:19
-
06:43
-
06:30
-
06:16
-
05:35
-
05:27
-
04:50
-
04:21
-
04:13
-
04:09
-
03:47
-
03:36
-
03:25
-
03:13
-
03:13
Партнерский контент