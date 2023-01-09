Иванисеня: игра «Крыльев» не изменилась с прошлого сезона, осталась быстрой и динамичной

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня считает, что в первой части сезона его команда показала футбол не хуже, чем в кампании-2021/2022.

«Я считаю, что игра «Крыльев» не изменилась в сравнении с прошлым годом, осталась такой же динамичной, быстрой и красивой. Да, не хватало везения в завершении атак. Но ничего… У нас еще есть вторая часть сезона, чтобы сделать работу над ошибками и подняться как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Иванисени пресс-служба «Крыльев Советов» на официальном сайте.

28-летний Дмитрий Иванисеня в нынешнем сезоне вышел на поле лишь в двух матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Сейчас футболист проходит восстановление после травмы в Сербии.