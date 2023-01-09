Защитник ЦСКА Каптилович отправился на сборы с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» в своём телеграм-канале огласили фамилии футболистов, которые отправятся на тренировочный сбор в Турцию. В списке оказался защитник ЦСКА Дмитрий Каптилович.
19-летний Каптилович — воспитанник московского клуба. В нынешнем сезоне в шести матчах Молодёжной футбольной лиги он отметился результативной передачей. Также защитник сыграл в двух матчах за первую команду армейцев. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
Первый сбор продлится до 19 января. У «Крыльев Советов» запланировано два матча — 17 января с азербайджанским клубом «Сумгаит», а 19 января — с венгерским «Сегедом».
«Крылья Советов» набрали 20 очков в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и занимают в турнирной таблице 11-е место. 22 февраля команда Игоря Осинькина проведёт первый официальный матч: дома с «Динамо» в Фонбет Кубке России. Отметим, что с московской командой у «Крыльев» будут три официальные игры на старте второй части сезона.
- 9 января 2023
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