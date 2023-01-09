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Защитник «Крыльев» Горшков прокомментировал возвращение команды из отпуска

Защитник «Крыльев» Горшков прокомментировал возвращение команды из отпуска
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал возвращение команды из отпуска.

«Очень соскучились друг по другу. Когда увиделись, начали друг друга подкалывать, без этого никуда. Все приехали в хорошем настроении, все довольны. Готовы работать», — сказал Горшков в видео, опубликованном на Youtube-канале «Крыльев Советов».

23-летний Горшков в 16 матчах нынешнего сезона отметился одной результативной передачей. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.

«Крылья Советов» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 20 очков и занимают в турнирной таблице 11-е место. 22 февраля команда Игоря Осинькина проведёт первый официальный матч: дома с «Динамо» в Фонбет Кубке России. Отметим, что с московской командой «Крылья» ждут три официальных игры на старте второй части сезона.

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