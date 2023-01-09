Защитник «Крыльев» Горшков прокомментировал возвращение команды из отпуска

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал возвращение команды из отпуска.

«Очень соскучились друг по другу. Когда увиделись, начали друг друга подкалывать, без этого никуда. Все приехали в хорошем настроении, все довольны. Готовы работать», — сказал Горшков в видео, опубликованном на Youtube-канале «Крыльев Советов».

23-летний Горшков в 16 матчах нынешнего сезона отметился одной результативной передачей. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.

«Крылья Советов» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 20 очков и занимают в турнирной таблице 11-е место. 22 февраля команда Игоря Осинькина проведёт первый официальный матч: дома с «Динамо» в Фонбет Кубке России. Отметим, что с московской командой «Крылья» ждут три официальных игры на старте второй части сезона.