«ПСЖ» официально анонсировал матч, в котором могут сыграть Месси и Роналду

Французский «ПСЖ» представил расписание своих зимних сборов, которые традиционно пройдут в Катаре и Саудовской Аравии.
«ПСЖ» вылетит в столицу Катара, Доху, 17 января, где потренируется на одном из стадионов прошедшего чемпионата мира 2022 года. После этого французский гранд отправится в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где 19 января проведёт товарищеский матч с командой из лучших игроков двух главных местных клубов: «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». После игры «ПСЖ» улетит обратно в Париж.
Стоит отметить, что за «Аль-Наср» может сыграть нападающий Криштиану Роналду, перешедший в саудовский клуб в конце декабря 2022 года. Матч с «ПСЖ», за который выступает форвард Лионель Месси, может стать для португальца дебютным в новой команде.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:
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