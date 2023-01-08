11 самых дорогих футболистов мира прямо сейчас. Вы будете удивлены

Авторитетный портал Transfermarkt представил финальную версию самых дорогих футболистов мира по итогам 2022 года. Последнее обновление произошло по окончании ЧМ-2022 и отражает выступление игроков на турнире. Вот кто вошёл в «золотой» состав.

За основу возьмём самую классическую футбольную схему – 4-4-2. Общая стоимость состава – € 1,14 млрд.

Вратарь — Тибо Куртуа («Реал», Бельгия, € 60 млн)

30-летний бельгиец оправданно носит статус самого дорогого вратаря мира на данную минуту. Куртуа стал важнейшим фактором победы «Реала» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов в прошедшем сезоне. Также он был признан лучшим вратарём 2022 года по версии France Football. Несмотря на не самую лучшую игру на турнире в Катаре, Тибо остаётся элитным голкипером.

Тибо Куртуа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый защитник — Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада, € 70 млн)

Канадская звезда ещё находится не в самом расцвете сил, но уже котируется высоко. Дэвис сыграл со сборной на ЧМ-2022, но не добился весомых успехов. Однако это никак не влияет на оценку футболиста, прибавляющего с каждым сезоном, даже несмотря на повреждения, преследовавшие его в 2022 году.

Альфонсо Дэвис Фото: Maja Hitij/Getty Images

Центральный защитник — Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия, € 75 млн)

За 20-летним хорватом сейчас гоняется половина Европы. Гвардиол показал отличную игру на чемпионате мира, и даже эпизод с Месси не портит картины. Во-первых, защитник провёл матч на уколах, а во-вторых – ну кто бы мог удержать такого Лео? Гвардиолом сейчас активно интересуется «Манчестер Сити» Гвардиолы (а как иначе), «Челси», а также «Реал». Хорват сочетает в себе почти все важнейшие атрибуты современного защитника: скорость, цепкость, хороший пас, универсальность, классное чтение эпизодов и умение грамотно выбрать позицию.

Йошко Гвардиол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник — Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия, € 75 млн)

Связка Диаша и Гвардиола может в скором времени стать основной в «Сити». Португалец уже давно застолбил место в основе команды Пепа. Мало кто в «МС» не подвергается активной ротации, но именно Диаш – один из таких примеров. Он обладает всеми качествами Гвардиола, при этом умноженными на два. Плюс португалец ментально устойчивее и уже располагает большим опытом игры в важнейших матчах. Диаш усилил бы абсолютно любой клуб мира. Но «Сити» точно никуда не отпустит такого важного футболиста.

Рубен Диаш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый защитник — Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко, € 70 млн)

Лучший футболист мира на этой позиции на данный момент без каких-либо альтернатив. Хакими стал важнейшей частью сенсационного Марокко на ЧМ-2022, лидируя как по атакующим, так и защитным метрикам команды. При этом он может сыграть как в схеме, где он занимает место правого латераля при пяти защитниках, так и в системе с четырьмя оборонительными футболистами. Хакими никогда не перестаёт совершенствоваться: его прогресс от «Боруссии» до «ПСЖ» впечатляет.

Ашраф Хакими Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник — Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия, € 110 млн)

Главный лот на трансферном рынке Европы. 19-летний англичанин, который действует как 30-летний матёрый футболист. Новая надежда сборной на светлое будущее, а также скорая удачная продажа «Боруссии». Беллингем сочетает в себе качества идеального полузащитника: скорость, видение поля, пас, удар, техника, отбор, выносливость, физические данные. При этом он постоянно прибавляет во всех аспектах. «Реал», «Ливерпуль», «Сити», «МЮ» – многие участвуют в гонке за таким талантом. Будет интересно посмотреть, кто в итоге раскошелится на Джуда.

Джуд Беллингем Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Центральный полузащитник — Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия, € 110 млн)

Традиционно футболисты из Англии котируются очень высоко. Но цена за Фодена совершенно оправданна. Стоит просто привести цитату Хосепа Гвардиолы из 2019 года: «Я много раз говорил на пресс-конференциях, но не в лицо Филу – он самый талантливый игрок из тех, кого я только видел и как футболист, и как тренер. У него есть всё, чтобы стать одним из лучших. Не только в Англии, но и в мире». Фоден оправдывает комплименты: он уже стал важнейшим в «Манчестер Сити» и сборной. И нет сомнений, что Филип так и продолжит выступать за «МС», воспитанником которых он и является.

Фил Фоден Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник — Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия, € 120 млн)

22-летний футболист прошёл дорогу от транжиры моментов до одной из главных звёзд «Реала» и основного футболиста сборной Бразилии. На ЧМ-2022 Винисиус не блистал, но он стал важнейшим звеном успехов мадридского клуба в прошедшем сезоне. Бразилец прибавляет в прессинге, игре без мяча и завершении. А его техника, дриблинг, скорость находятся на элитном уровне уже давно. Поэтому сумма в € 120 млн совершенно точно оправданна. Другой вопрос, что никуда Винисиус не уйдёт – Флорентино Перес удерживает талантов такого масштаба в «Реале».

Винисиус Жуниор Фото: Getty Images

Правый полузащитник — Букайо Сака («Арсенал», Англия, € 100 млн)

21-летний англичанин – последнее супероткрытие академии «Арсенала». Сака сыграл уже на куче позиций в клубе, но окончательно обосновался на правом фланге атаки/полузащиты. Он умеет адаптироваться к требованиям тренера и выполнять любые его указания, будто Букайо играет в этой роли всю жизнь. Саку выделяет редкий для его возраста характер и ум. При этом он остаётся добрым парнем, оплачивающим операции детям и дарящим мороженое болельщикам.

Букайо Сака Фото: Getty Images

Нападающий — Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция, € 180 млн)

Самый дорогой, и, возможно, лучший футболист мира прямо сейчас. Вокруг Мбаппе продолжает разворачиваться сага о переходе в другую команду. Как сообщали СМИ, Килиана не устраивает, что «ПСЖ» не выполнил всех его обещаний, из-за чего он раздумывает о трансфере. Парижане же требуют за игрока не менее € 300 млн. Решится ли кто-то платить за гарантированного топа на десятилетие такую сумму – вопрос дискуссионный.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Нападающий — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия, € 170 млн)

Норвежский викинг продолжает пугать Европу бомбардирскими подвигами. «Сити» получил после трансфера не Холанда, а машину для забивания голов. При этом англичане заплатили не так уж и много – € 75 млн. Отец Эрлинга, Альф-Инге, ранее сообщал, что его сын планирует поиграть во всех топ-5 лигах Европы. Будет интересно посмотреть, кто решится на трансфер норвежца за баснословные деньги.

Эрлинг Холанд Фото: Getty Images