Байрамян: так, как за Месси и Аргентину на ЧМ, я переживал только в детстве за Роналдо

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Какое главное впечатление от чемпионата мира? Я поймал себя на мысли, что давно так не болел, не переживал за кого-то, как за Аргентину. Хотя не скажу, что я фанатею от этой сборной, нет. Но, как и многие, болел именно из-за Месси. Очень хотел, чтобы он выиграл. Потому что заслужил.



Честно, чувствовал себя как в детстве, когда я в 2002-м смотрел чемпионат мира и болел за Зубастика Роналдо, который был моим кумиром и кумиром всего того поколения. То есть последний раз я переживал так за какую-то команду, как за Аргентину, 20 лет назад! Хотя сейчас я уже взрослый мужчина, мне 30 лет, у меня двое детей. Вроде бы уже так не болеешь, особенно когда есть сборная, есть клуб. Детские эмоции затухают. Это нормально.



Но на этом чемпионате мира всё было иначе. Ощущал очень приятное волнение, когда били пенальти с Голландией, когда был этот нереальный финал. Кто-то правильно сказал: «Такой сценарий даже в кино не придумаешь». Просто фантастика», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

Месси с Аргентиной выиграл чемпионат мира 2022 года, так же, как и Роналдо с Бразилией в 2002 году.