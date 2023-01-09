«Зенит» объявил о продаже Данилы Хотулёва в «Оренбург»
Поделиться
Защитник «Зенита» Данила Хотулёв, выступавший за «Оренбург» на правах аренды, стал игроком команды на полноценной основе. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.
Данила Хотулёв перешёл в академию «Зенита» летом 2018 года. В начале 2019-го он дебютировал в молодёжной команде сине-бело-голубых. За основной состав в официальном матче впервые сыграл 13 марта 2021-го против «Ахмата», после чего провёл ещё четыре официальные игры в футболке сине-бело-голубых. 10 февраля 2022 года перешёл в «Оренбург» на правах аренды.
За команду из Оренбурга Хотулёв принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Отметим, что Хотулёв является уроженцем этого города.
Новость по темеПрезидент «Оренбурга»: мы выкупили Хотулёва у «Зенита»
Комментарии
- 9 января 2023
-
16:37
-
16:33
-
16:26
-
16:16
-
16:16
-
16:08
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:25
-
15:22
-
15:15
-
15:15
-
15:09
-
15:06
-
14:58
-
14:39
-
14:37
-
14:34
-
14:32
-
14:21
-
14:19
-
14:03
-
13:54
-
13:52
-
13:46
-
13:24
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:50
Партнерский контент