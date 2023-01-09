«Зенит» объявил о продаже Данилы Хотулёва в «Оренбург»

Защитник «Зенита» Данила Хотулёв, выступавший за «Оренбург» на правах аренды, стал игроком команды на полноценной основе. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Данила Хотулёв перешёл в академию «Зенита» летом 2018 года. В начале 2019-го он дебютировал в молодёжной команде сине-бело-голубых. За основной состав в официальном матче впервые сыграл 13 марта 2021-го против «Ахмата», после чего провёл ещё четыре официальные игры в футболке сине-бело-голубых. 10 февраля 2022 года перешёл в «Оренбург» на правах аренды.

За команду из Оренбурга Хотулёв принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Отметим, что Хотулёв является уроженцем этого города.