Новый тренер Португалии Мартинес прокомментировал будущее Роналду в сборной

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал будущее в национальной команде нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Решения должны приниматься, исходя из ситуации на поле и тренировках. Я не тот тренер, который принимает поспешные решения. Я хочу встретиться со всеми игроками и с сегодняшнего дня начну разговаривать и встречаться с ними. Криштиану был членом сборной на чемпионате мира, он 19 лет выступал за национальную команду, и это заслуживает уважения. С этого момента я должен выбрать лучший состав для участия в чемпионате Европы. Завтра мы начнём эту работу, будем узнавать всех игроков, Криштиану — один из них. Мы начнём процесс знакомства со всеми игроками, которые могут присоединиться к национальной команде. Мы дадим возможность каждому игроку и будем с уважением относиться к тем, кто уже является частью сборной. Криштиану — один из них», — приводит слова Мартинеса Footmercato.

О назначении Мартинеса главным тренером сборной Португалии было объявлено сегодня, 9 января. Он сменил на этой должности Фернанду Сантуша. 37-летний Роналду не объявлял о завершении карьеры в сборной.