Червиченко: с «Торпедо» в РПЛ всё понятно — похороны. «Химки» — второй претендент на вылет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал главных претендентов на вылет из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.
«Торпедо» практически всё. Чтобы отскочить стопроцентно, нужно набрать 30 очков. Как же они это сделают в оставшихся 13 матчах? С «Торпедо» в РПЛ всё понятно — там похороны. «Локомотив» отскочит от прямого вылета, но не факт, что от зоны стыков.
Вся борьба будет между «Химками» и «Факелом». В «Факеле» до сих пор работает Сухина, а это большой плюс: он показал себя большим специалистом по склонению судей в сторону команды, где он трудится. На финальной части чемпионата это очень важно. У «Химок» постоянно какие-то решения и чудеса происходят. Пока что второй претендент на прямой вылет — это «Химки», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 5 января 2023
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