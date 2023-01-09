Серхио Агуэро сыграет за эквадорскую «Барселону» в выставочном матче

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который в декабре 2021 года объявил о завершении карьеры игрока из-за проблем с сердцем, проведёт выставочный матч эквадорскую «Барселону» из Гуаякиля, сообщает The Sun.



В ежегодном матче Noche Amarilla эквадорская команда встречается с различными соперниками и приглашает легенд футбола. В прошлом в этом мероприятии участвовали бразилец Роналдиньо и бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан.



Noche Amarilla состоится 28 января.



«С нетерпением жду этого мероприятия, хочу хорошо провести время с болельщиками «Барселоны».



Я проходил осмотры у кардиолога, я здоров и уже начал тренироваться, поэтому смогу сыграть в этом матче. Хочу снова почувствовать поле. Когда я был в Катаре на чемпионате мира, я посетил матч открытия, в котором участвовал Эквадор. Некоторые болельщики «Барселоны» узнали меня и попросили приехать на Noche Amarilla», — сказал Агуэро.

Новость по теме Агуэро: Месси разозлился и сказал прекратить пить на праздновании победы Аргентины на ЧМ

Как Агуэро забивал голы на тренировке сборной Аргентины