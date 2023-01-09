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Мюллер — о ситуации с вратарями в «Баварии»: мы всегда можем положиться на Ульрайха

Мюллер — о ситуации с вратарями в «Баварии»: мы всегда можем положиться на Ульрайха
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Нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о проблеме с вратарями в клубе.

«Свен справится. Мы всегда можем на него положиться. То, что случилось с Мануэлем, — это катастрофа. Перед клубом появилась новая задача. Зимнее трансферное окно не славится успешными сделками. Это непросто, но клуб справится. Решение будет принято, и мы к этому готовы. Несколько лет назад мы очень далеко зашли в Лиге чемпионов с Ульрайхом. Так что с этой точки зрения всё в порядке», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Напомним, «Бавария» находится в поиске вратаря на замену основному голкиперу Мануэлю Нойеру, который получил травму во время международной паузы. Нойер выбыл до конца сезона-2022/2023.

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