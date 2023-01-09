Толиссо: надеюсь, с приходом Ловрена «Лион» прибавит в агрессивности

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо посетовал на отсутствие агрессии у команды и выразил надежду, что приход экс-защитника «Зенита» Деяна Ловрена поможет игрокам прибавить в этом аспекте.
«То, что мы делаем на тренировках, очень хорошо. Можно увидеть большое участие со стороны всех игроков. Технический уровень высок, много агрессии, работы и напора. Нам нужно перенести всё то, что мы делаем на тренировках, на наши официальные матчи.
Агрессивность — это ментальность. На тренировках я могу сказать вам, что этого очень много. Мы должны быть более жёсткими во время самих матчей, хотя я не говорю, что нужно быть чересчур грубыми, но мы проигрываем много дуэлей, а также верховых единоборств. Вследствие этих мелких деталей мяч переходит к сопернику. Мы должны работать над этим. Я думаю, что приход Деяна Ловрена позволит нам прогрессировать в этом отношении», — приводит слова Толиссо RMC Sport.
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- 9 января 2023
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