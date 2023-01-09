Веденеев: отъезд Ловрена может запустить цепную реакцию, поэтому «Зенит» укрепляет состав

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался об уходе Деяна Ловрена из российского клуба, а также прокомментировал возможный трансфер защитника бразильского «Коринтианса» Роберта Ренана.

«Понятно, что из бразильского чемпионата все «сливки» уезжают в совсем другие чемпионаты. А игроков среднего уровня там огромная масса, их очень много. Агенты часто сами знаете как делают нарезки с лучшими моментами, чтобы кого-то куда-то выгодно продать. Так что приехать могут как хорошие игроки типа Малкома или Клаудинью, а может и так получиться, что покупатель рискует стать, мягко говоря, жертвой какой-то аферы.

Тут есть только одна «отмазка» — отсутствие международных встреч. И настоящую нагрузку в такой ситуации и центральные, да и крайние защитники не получают. Сейчас достаточно мастерства и способностей Барриоса — опорника, который хорошо двигается и страхует. Потому что неоткуда ждать какого-то сверхдавления, чтобы защита допускала ошибки и проваливалась.

Хватит ли «Зениту» нынешней обоймы на РПЛ? Хватит, хотя пока ещё сложно сказать, что там будет к началу второго круга. Потому что отъезд Ловрена может запустить цепную реакцию. Это же коллектив, в котором все притираются друг к другу. И когда одна «деталь» выпадает, то уровень игры может серьезно снизиться. И руководство «Зенита», наверное, правильно делает, что ищет бразильцев, пусть и не слишком высокого уровня — чтобы укрепить существующую в команде бразильскую диаспору, удержать тех, кто сейчас в команде», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Роберт Ренан может стать частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».