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Источник: «Крылья Советов» хотят приобрести защитника «Спартака» Николая Рассказова

Источник: «Крылья Советов» хотят приобрести защитника «Спартака» Николая Рассказова
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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов может перейти в самарские «Крылья Советов», сообщает Metaratings.

Если клубы сумеют договориться, переход игрока может быть оформлен в ближайшее время.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Николай Рассказов провёл за московскую команду четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

25-летний россиянин с 2010 года воспитывался в академии «Спартака». За основную команду красно-белых он выступает с 2017 года. Сезон-2020/2021 Рассказов на правах аренды провёл в тульском «Арсенале».

Всего на счету защитника 58 матчей за «Спартак» и два забитых мяча.

«Спартак» после 17 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. «Крылья» (20) — на 11-м месте.

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