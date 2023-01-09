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Хорватская болельщица Кнолль рассказала, что во время ЧМ ей писали некоторые футболисты

Хорватская болельщица Кнолль рассказала, что во время ЧМ ей писали некоторые футболисты
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Супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль, которая получила широкую известность во время чемпионата мира в Катаре, рассказала, что некоторые футболисты писали ей во время турнира.

«Некоторые игроки присылали мне сообщения в соцсети. Что-то вроде «Как дела?» Полагаю, что я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. На чемпионате мира мне были неинтересны какие-либо встречи. Моя цель – заставить людей улыбаться, вот и всё», — сказала Кнолль Barstool Sports.

Сборная Хорватии во второй раз подряд завоевала медали чемпионата мира. На турнире в Катаре команда Златко Далича в матче за третье место обыграла Марокко со счётом 2:1, а четыре года назад в России сумела добраться до главного матча турнира, но в финале уступила со счётом 2:4.

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