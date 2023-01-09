Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сон Хын Мин: «Арсенал» хорошо играет в этом сезоне? Мне это неинтересно

Сон Хын Мин: «Арсенал» хорошо играет в этом сезоне? Мне это неинтересно
Комментарии

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о предстоящем матче английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Арсенал» хорошо играет в этом сезоне? Мне это неинтересно. Мы проиграли им в выездном матче, поэтому необходимо проделать много работы, чтобы добиться хороших результатов. Думаю, болельщики были очень разочарованы, когда мы проиграли на «Эмирейтс», поэтому перед нами стоит важная задача. Мы готовы к работе», — приводит слова Сона Mirror.

Матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал» состоится 15 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало встречи — в 19:30 мск. «Арсенал» в 17 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (33) — на пятом месте.

Новость по теме
Гвардиола: если «Арсенал» продолжит свой текущий темп в АПЛ, то наберёт более 100 очков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023