Сон Хын Мин: «Арсенал» хорошо играет в этом сезоне? Мне это неинтересно
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о предстоящем матче английской Премьер-лиги с «Арсеналом».
«Арсенал» хорошо играет в этом сезоне? Мне это неинтересно. Мы проиграли им в выездном матче, поэтому необходимо проделать много работы, чтобы добиться хороших результатов. Думаю, болельщики были очень разочарованы, когда мы проиграли на «Эмирейтс», поэтому перед нами стоит важная задача. Мы готовы к работе», — приводит слова Сона Mirror.
Матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал» состоится 15 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало встречи — в 19:30 мск. «Арсенал» в 17 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (33) — на пятом месте.
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