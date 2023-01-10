«Барселона» обжалует удаление Феррана Торреса в матче с «Атлетико»

«Барселона» выдвинула обвинения Ла Лиге касательно прямой красной карточки своего нападающего Феррана Торреса, которую тот получил в результате потасовки с защитником «Атлетико» Стефаном Савичем в матче чемпионата (1:0). Как сообщает издание Marca, таким образом каталонцы надеются снизить грядущую дисквалификацию игрока до трёх матчей.

Савич («Атлетико М») и Торрес («Барселона») удалены за схватку

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Ранее стало известно, что Ла Лига начала дисциплинарное дело касательно стычки двух игроков, в результате которой оба были удалены с поля. Игрокам грозит дисквалификация на срок от четырёх до 12 матчей.